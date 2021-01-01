شاهد درفت بورش تايكان كروس توريزمو على الرمال الإماراتية والثلج الفنلندي!

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صورة الخبر: شاهد درفت بورش تايكان كروس توريزمو على الرمال الإماراتية والثلج الفنلندي!
شاهد درفت بورش تايكان كروس توريزمو على الرمال الإماراتية والثلج الفنلندي!

تقدم بورش سيارتها الكهربائية تايكان كروس توريزمو على أنها أداة للتسلية بمزيج من الأداء العالية وخصائص سيارات الـSUV والسيدان في قالب واحد.

لإثبات قدرة السيارة في الظروف المختلفة أخذت الشركة سيارتها في رحلة درفت عبر الرمال السعودية في حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية، وفي مكان آخر في فنلندا أدت السيارة الدرفت على الثلج في حرارة تقل عن 30 درجة تحت الصفر!

لوهلة قد يبدو الفيديو من نسج الخيال، ولكن مهارات السائق الممتازة، ومهارات المصورين التي لا تقل روعة في استخدام طائرات التصوير والتي عبرت في أحد اللقطات عبر نافذة السيارة. يمكن مشاهدة كل شيء في الفيديو.

المصدر: سعودى شفت

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