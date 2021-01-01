

شاهد جي إم سي همر 2022 على الطرق العامة شاهد جي إم سي همر 2022 على الطرق العامة

شوهدت جي إم سي همر الكهربائية على الطرق العامة في فيديو مميز التقطه ركاب فورد موستانج.



بدا سائق الاختبارات في جي إم سي همر سعيداً بالاهتمام الذي حصلت عليه السيارة، وفي مرحلة ما من الفيديو فقد تسارعت السيارة الكهربائية لتسبق موستانج التي كان يحاول سائقها الحصول على أكبر قدر من التفاصيل حول همر الكهربائية.



