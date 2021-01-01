شوهدت جي إم سي همر الكهربائية على الطرق العامة في فيديو مميز التقطه ركاب فورد موستانج.
بدا سائق الاختبارات في جي إم سي همر سعيداً بالاهتمام الذي حصلت عليه السيارة، وفي مرحلة ما من الفيديو فقد تسارعت السيارة الكهربائية لتسبق موستانج التي كان يحاول سائقها الحصول على أكبر قدر من التفاصيل حول همر الكهربائية.
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التعليقات على شاهد جي إم سي همر 2022 على الطرق العامة
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