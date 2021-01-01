شاهد تصميم نموذج خشبي متقن للكزس GX 460

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شاهد تصميم نموذج خشبي متقن للكزس GX 460

المربع نت – تشتهر قناة Woodworking Art على يوتيوب بإبداعتها الفنية عبر تصميم نماذج خشبية رائعة للسيارات.. بعضها بحجم كبير مماثل للسيارة الأصلية، وآخرين بأحجام مصغرة، آخرهم لكزس GX 460.

هذه النسخة تحديداً بحجم 1/13 من الموديل الأصلي، وعلى الفور نلاحظ الشبك الشهير لـ GX 460 بتصميم منحوت بدقة مذهلة، مع عناية مماثلة بالتفاصيل في التصميم الخلفي والجانبي والجنوط.

التفاصيل الدقيقة خاصة في نحت شكل الشبك تمت كلها باليد على مدار ساعات طويلة مرهقة.. والأجمل من ذلك أن الداخلية منحوتة بإبداع مماثل، كما يمكن فتح غطاء المحرك والاطلاع على التصميم الخشبي لمحرك V8 سعة 4.6 لتر للموديل.

المصدر: المربع نت

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