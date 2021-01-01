

شاهد.. بورشه تايكان توربو S الكهربائية تُسجل رقماً قياسياً بأستراليا شاهد.. بورشه تايكان توربو S الكهربائية تُسجل رقماً قياسياً بأستراليا

تعتبر السيارة بورشه تايكان توربو S ، من اسرع السيارات الكهربائية كاملة الإنتاج على مستوى العالم ، حيث تنافس وبقوة السيارات العاملة بالوقود فى سباقات التسارع ، ومؤخرا حققت السيارة رقما قياسيا جديدا .







استطاعت السيارة بورشه تايكان توربو S الكهربائية بقيادة العالمى لوك يولدن مدرب القيادة الرئيسي لشركة بورشه والفائز السابق بسباق Bathurst 1000،تسجيل رقماً قياسياً جديداً لأسرع سيارة كهربائية بالكامل إنتاجية على حلبة بيند موتورسبورت الواقعة في جنوب أستراليا.

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وتمكن السائق العالمى لوك يولدن تحقيق وقت 3:30.344 ، وبذلك تحقق بورشه تايكان توربو S الكهربائية رقم قياسيا فى عالم السيارات الكهربائية ، وفي نفس اليوم الذي تم تسجيل الرقم القياسي لـ تايكان توربو S، قاد يولدن 911 توربو الجديدة حول الحلبة في 3:22.066 ليُسجل بها رقماً قياسياً جديداً لفئة السيارات العملة بالوقود .وقال يولدن: "إن قيادة تايكان لا تختلف كثيراً عن السيارات التي تعمل بالبنزين، فهي ديناميكية بشكل لا يصدق، فعلى الرغم من أنها أثقل قليلاً، إلا أن البطاريات منخفضة جداً، لذا فإن مركز الثقل منخفض للغاية، مما يجعل التحكم والكبح جيد بشكل استثنائي، كما أنها سريعة للغاية، حيث تسارعت من 0 إلى 100 كلم/سا في 2.5 ثانية فقط".والجديرب الذكر ان حلبة بيند موتورسبورت الواقعة في جنوب أستراليا ، يبلغ طولها 7.7 كلم ما يجعلها ثاني أطول حلبة سباق حول العالم بعد حلبة نوربورجرينج الألمانية .