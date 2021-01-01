شاهد.. الزمالك يسقط أسوان بثلاثية ويواصل صدارة الدوري

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صورة الخبر: نادي الزمالك
نادي الزمالك

حقق نادي الزمالك فوزا كبيرا على أسوان بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز أحمد زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 34 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلة حارس أسوان له، لينفذها بنجاح على يمين الحارس خالد وليد، وأضاف زيزو الهدف الثانى للزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أسوان فى الدقيقة 75، وعزز التونسى سيف الجزيرى مهاجم الزمالك فوز فريقه بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 88 بعد كرة من شيكابالا إلى بن شرقى الذى هيأها للجزيرى ليسكنها فى شباك أسوان.

بهذا الفوز يستمر الزمالك فى صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 58 نقطة، عقب خوضه 26 مباراة حقق خلال الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 47 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا.

المصدر: youm7

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