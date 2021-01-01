

شاهد: أبطال سلسلة Avengers في دعاية خاصة لهيونداي توسان شاهد: أبطال سلسلة Avengers في دعاية خاصة لهيونداي توسان

بموجب شراكتها الرسمية مع أستوديو مارفل السينمائي، قدمت هيونداي في أمريكا دعاية جديدة خاصة جدا لسيارتها توسان 2022 (موديل 2021 في مصر)، ذلك لأن هذه الدعاية ضمت 3 أبطال من سلسلة أفلام Avengers (المنتقمون) السينمائية الشهيرة.



وشمت هذه الدعاية ظهور الممثلة إليزابيث أولسون التي جسدت شخصية واندا ماكسيموف في هذه السلسلة، وأيضا الممثل توم هيدلستون الذي قدم شخصية لوكي، بالإضافة للممثل أنتوني ماكي الذي جسد في الإعلان شخصية البطل فالكون، والذي تلقى الدرع الخاص بشخصية كابتن أمريكا في مشاهد الجزء الأخير من هذه السلسلة السينمائية.







