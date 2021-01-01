

شاهد:لأول مرة.. ظهور بوجاتي شيرون سوبر سبورت بمعرض ميلانو شاهد:لأول مرة.. ظهور بوجاتي شيرون سوبر سبورت بمعرض ميلانو

أعلنت شركة بوجاتي الإيطالية، عن سيارتها الخارقة الجديدة شيرون سوبر سبورت ، من خلال عرضها بمعرض ميلانو مونزا للسيارات بالهواء الطلق في إيطاليا.







وأوضحت الشركة، أن ستيفان وينكلمان رئيس بوجاتي قدم استعراضًا للظهور العلني الأول للسيارة شيرون سوبر سبورت بالإضافة إلى السيارة بوليدي.

قد يعجبك أيضا...

وتعتبر السيارة بوجاتي شيرون سوبر سبورت الخارقة ذات إصدار محدود للغاية ، حيث إنه سيتم انتاج 9 نسخ فقط وهى تعتبر بديل للسيارة الخارقة شيرون.وتظهر السيارة بوجاتي شيرون سوبر سبورت الخارقة، محتفظة بجسمها الممدود من أجل الديناميكيات الطولية كجزء أساسي من مجموعة بوجاتي للأداء العالي.وتستمد السيارة بوجاتي شيرون سوبر سبورت الخارقة قوتها من محرك W16 رباعي التوربو سعة 8.0 لتر والذي ينتج قوة هائلة تبلغ 1.577 حصانًا وعزم دوران يبلغ 1600 نيوتن متر.وتقطع بوجاتي شيرون سوبر سبورت مسافة 200 كم / ساعة بـ 5.8 ثانية، ومسافة 300 كم / ساعة بـ 12.1 ثانية. وتبلغ سرعتها القصوي المحدودة إلكترونيًا بـ 440 كم في الساعة، كما هو الحال مع سوبر سبورت 300+.ومقارنةً بـ شيرون القياسية، فإن شيرون سوبر سبورت أخف وزنًا بمقدار 23 كيلوغرامًا، ولديها ترس سابع أطول بنسبة 3.6 في المائة، وأسرع بنسبة 7 في المائة من صفر إلى 400 كم / ساعة.أما عن سعر السيارة بوجاتي شيرون سوبر سبورت الخارقة فيقدر بـ 3.9 مليون دولار .