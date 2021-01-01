سيارات فولفو المستقبلية ستوفر ترقيات عبر الهواء لأنظمة السلامة

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سيارات فولفو المستقبلية ستوفر ترقيات عبر الهواء لأنظمة السلامة

أصبحت الترقيات عن بعد من أبرز تقنيات السيارات الفاخرة الحديثة، ولكنها ما تزال مقصورة على الأنظمة الترفيهية والأساسية للسيارات وليس لترقية أنظمة القيادة والأمان.

تريد فولفو المعروفة بتقديمها أفضل أنظمة السلامة والآمان في صناعة السيارات تغيير ذلك كلياً من خلال توفير ترقيات لأنظمة القيادة ومساعدة السائق عبر الهواء، وستكون سيارتها الـSUV الكهربائية القادمة أول الحاصلين على التقنية الجديدة، بشكل أساسي ستحصل السيارة على مستشعرات LiDAR متطورة مع برمجيات قابلة للترقية، وتقول فولفو إن التقنية الجديدة ستشكل أساس لمجموعة دائمة التطور من تقنيات السلامة التي ستسمح بالتحديثات عبر الهواء.

في المستقبل، ستتمكن سيارات فولفو من التدخل بشكل أكثر فعالية عند الحالات الطارئة والحوادث الوشيكة، وفي نفس السياق قالت الشركة أن السيارة الكهربائية ستأتي في عام 2022 وستعرض هذه التقنيات بالتفاصيل.

المصدر: سعودى شفت

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