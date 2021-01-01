سوزوكي سويفت فيس ليفت تصل السوق المصري بإضافات جديدة و نظام ESP
كشفت شركة "الطارق" الموزع المعتمد لعلامة "سوزوكي اليابانية في السوق المحلي عن وصول النسخة المعدلة "فيس ليفت" من أيقونة الهاتشباك اليابانية "سويفت" موديل 2021.
ووفقًا لما أعلنته الشركة على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، فإن "سويفت" الجديدة قد حصلت على بعض التغييرات الشكلية وفي التجهيزات.. ويبلغ سعر هذه النسخة 219.900 جنيه مصري.
وبالنسبة لمنظومة الحركة ومساحة الصندوق الخلفي التي تتمتع بها سويفت الجديدة فهي كالآتي:
المحرك وعدد الاسطوانات
4 اسطوانات
سعة المحرك
1.2 لتر بتنفس طبيعي
القوة الحصانية
87 حصان
ناقل الحركة
أوتوماتيكي
مساحة الصندوق الخلفي
265 لتر
عوامل السلامة والأمان:
2 وسادة هوائية
فرامل مانعة للإنغلاق ABS
توزيع إلكتروني للفرامل EBD
نظام الثبات الإلكتروني ESP
مساعد فرملة في حالة الطوارئ EBA
حماية من تشغيل المحرك ضد السرقة Engine Immobilizer
أماكن تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX
أحزمة أمان أمامية وخلفية ثلاثية التثبيت
حساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية
يعتبر نظام الثبات الإلكتروني أحد أبرز الإضافات في عوامل السلامة والأمان في "سويفت" الجديدة، إلى جانب الكاميرا الخلفية.
التجهيزات الخارجية:
تطرح "سويفت" الجديدة بجنوط ألومنيوم بقياس 15 بوصة من لونين ونقشة جديدة، إلى جانب شبكة مطعمة بالكروم، وهي تجهيزات إضافية في هذه النسخة من "سويفت".
ضبط وضم المرايات الجانبية في "سويفت" الجديدة يمكن التحكم فيها كهربائيًا، كما يمكن دخول السيارة بدون استخدام المفتاح Keyless Entry.
منظومة الإضاءة في "سويفت" الجديدة تبدأ بمصابيح أمامية هالوجين، وإضاءة توقف علوية وإضاءة خلفية LED، إلى جانب مصابيح ضباب أمامية.
التجهيزات الداخلية:
وتبدأ بزر تشغيل/ إيقاف المحرك أو Start/Stop Engine Button وعجلة قيادة متعددة المهام، وقابلة للضبط في اتجاهين، أما شاشة العدادت بمزودة بكمبيوتر رحلات.
التكييف في "سويفت" الجديدة أوتوماتيك ديجيتال مع مخرج تهوية للمقاعد الخلفية، مع مسند يد خلفي مع حامل أكواب.
في الجزء الأمامي من مقصورة الركاب، أضيفت بعض تطعيمات الكروم على ناقل الحركة وفرامل اليد، مع تطعيمات داخلية من الكروم والاستانلس.
نظام الترفيه حظي بإضافات جديدة، أبرزها شاشة وسطية تعمل باللمس بقياس 7 بوصة، تدعم الإتصال بالهاتف الذكي عبر الـ Mirrorlink إلى جانب الكاميرا الخلفية.. مع مخرجي كهرباء 12 فولت، ونظام صوتي مكون من 4 سماعات و2 تويتر.
كما يمكن ضبط ارتفاع مقعد السائق يدويًا،
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