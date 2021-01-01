

سوزوكي ترفع أسعار بعض طرازاتها.. تعرف عليها سوزوكي ترفع أسعار بعض طرازاتها.. تعرف عليها

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية سوزوكي في مصر، عن زيادة سعرية جديدة ، لعدد من طرازات سوزوكي المتواجدة بالسوق المصري ، ومنها طراز سياز الذى يضم فئة واحدة و طراز فيتارا الذي يضم فئتين سعريتين .



وأوضح وكيل سوزوكي أن السيارة طراز سياز زادت في السوق المصري بمقدار 2000 جنيه، اما السيارة طراز فيتارا، قد زادت بمقدار 3000 جنيه على فئاتها المختلفة.



وتأتى السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 في السوق، بمحرك سعة 1.6 لتر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وتوفر قوة 120 حصان بالإضافة الي عزم دوران 155 نيوتن متر وخزان وقود سعة 47 لتر.

قد يعجبك أيضا...

ويأتي الشكل الخارجي للسيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 ، بعجلات الومنيوم 215/55 R17 لونين ، و اضاءة نهارية LED ، و مصابيح ضباب امامية، وإضاءة امامية Halogen عدسة لتنقية الضوء ، و ضبط مستوي المصابيح الامامية اوتوماتيك ، و اضاءة المصابيح الخلفية LED ، و سقف بانوراما متحرك ، و المرايات الجانبية كهرباء مع إشارات جانبية.سوزوكي فيتارا موديل 2021وعن أسعار السيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 ، فتأتى كالتالي :- الفئة الأولى 353 ألف بدلاً من 349.900 ألف جنيه .- الفئة الثانية 360 ألف بدلاً من 356.900 ألف جنيه.سوزوكي سياز موديل 2021اما السيارة سوزوكي سياز موديل 2021 ، فتضم محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة اجمالية 105 حصان وعزم دوران 138 نيوتن متر كما يتوفر للسيارة ناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات .ويأتي الشكل الخارجي للسيارة سوزوكي سياز موديل 2021، بعجلات 16 بوصة ومرايا كهربائية ومصابيح خلفية ليد وزجاج فاميه واشارات في المرايا الجانبية ومصابيح نهارية وأمامية ليد وضبط أوتوماتيكي للمصابيح وكشافات ضباب ليد امامية وخلفية.وجاءت زيادة السعر كالتالي للسيارة سوزوكي سياز موديل 2021:- الفئة الوحيدة 254.900 ألف بدلا من 252.800 الف جنيه .