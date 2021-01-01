سهل و لذيذ .. طريقة عمل جلاش بالخضار والبسطرمة

جلاش بالخضار والبسطرمة من الأطباق السهلة و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل بأقل المكونات و أسهل و الخطوات، كما يتميز جلاش بالخضار والبسطرمة بأنه من الأطباق الغير تقليدية و الشهية أيضا.
قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل جلاش بالخضار والبسطرمة من خلال الخطوات التالية :
مقادير جلاش بالخضار والبسطرمة
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