سهل و لذيذ .. طريقة عمل جلاش بالخضار والبسطرمة



جلاش بالخضار والبسطرمة جلاش بالخضار والبسطرمة

جلاش بالخضار والبسطرمة من الأطباق السهلة و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تحضيرها لأفراد أسرتك في المنزل بأقل المكونات و أسهل و الخطوات، كما يتميز جلاش بالخضار والبسطرمة بأنه من الأطباق الغير تقليدية و الشهية أيضا.



قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل جلاش بالخضار والبسطرمة من خلال الخطوات التالية :



مقادير جلاش بالخضار والبسطرمة

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عبوة جلاش بسطرمة3 حبات جزر كبير الحجم مقشرفلفل ألوانحبة زنجبيل مبشورملح وفلفل أسودكمونحزمة بقدونس مقطعحزمة كزبرةنصف كوب لبنبيضة سمنةطريقة تحضير جلاش بالخضار والبسطرمة- يفرم كل الخضار في الكبة.- يشوح على النار ثم تفرم البسطرمة وتشوح مع الخضار.-في البايركس تدهن الزبدة.- ترص طبقات الجلاش ثم تضاف حشوة الخضار بالبسطرمة.- ثم يرص باقي طبقات الجلاش ثم تدهن بالسمنة.- يضاف خليط البيض واللبن على الوجه ويدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.