سهل وبسيط.. طريقة عمل الأرز المعمر

طريقة عمل الأرز المعمر
حاولي تقديم الأرز المعمر بطرق مختلفة سواء بالسمان او بالطماطم أو بالمشروم وقدمي أصناف لذيذة لأسرتك..
1- طريقة عمل ارز معمر بالسمان
مقادير ارز معمر بالسمان
أرز سمان لبن سكر كريمة ملح سمـنة بصل اعشاب
طريقة تحضير ارز معمر بالسمان
* اسلقي السمان وتبليه بالملح و الفلفل والأعشاب
* شوحي الأرز في السمنة و تبلية بالملح و الفلفل و معلقة سكر
* اخلطي اللبن و الكريمة معا
* ضعي الارز في طاجن ثم ضعي السمان داخل الارز
* ضيفي خليط اللبن مع الكريمة حتي تغطي الارز
* ادخلية الفرن حتي تمام النضج و قدميه بالهنا
2- ارز معمر بالطماطم
مقادير ارز معمر بالطماطم
2 كوب أرز
3 كوب لبن
1 كوب كريمة
نصف كوب جبنة بارميزان مبشور
2 ملعقة كبيرة
معجون طماطم
1 كوب طماطم مكعبات صغيرة
بصل مفروم ثوم مفروم
ملح وفلفل
ورق لورى زيتتشايفز
طريقة تحضير ارز معمر بالطماطم
* اغلى اللبن مع الكريمة
* فى طاسة شوحى البصل مع ملح وفلفل و زيت
* ضيفى اللورى و الارز ليحمصوا
* ضيفى معجون الطماطم و استمرى فى التقليب
* ضيفى الثوم المفروم ثم ضعى الخليط فى قالب الفرن
* ضع عليه الجبنة مع اللبن و الكريمة
* ضيفى الطماطم المفرومة ثم يدخل الفرن لمدة 25 الى 30 دقيقة ثم يقدم مع التشايفز المفروم بالهنا
2- ارز معمر بالمشروم
مقادير أرز معمر بالمشروم
3 كوب أرز مشروم لحمة شرائح 1 و نصف كوب ماء 2 كوب لبن سمنهقشطة بصل جوزة الطيب ملح فلفل أسود
طريقة تحضير أرز معمر بالمشروم
* شوحى اللحمة فى السمنة على النار ثم ضيفي البصل والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب
* ضيفى المشروم وقلبى ثم ضعى الخليط فى طاجن
* ضعى الأرز على خليط اللحمة والمشروم فى طاجن
* إغلى اللبن مع السمنة والماء ثم ضيفى خليط اللبن ومن الأفضل إضافة القشطة على الوجه
* أدخلى الطاجن الفرن حتى النضج وقدميه
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