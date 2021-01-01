سهل وبسيط.. طريقة عمل الأرز المعمر



طريقة عمل الأرز المعمر طريقة عمل الأرز المعمر

حاولي تقديم الأرز المعمر بطرق مختلفة سواء بالسمان او بالطماطم أو بالمشروم وقدمي أصناف لذيذة لأسرتك..







1- طريقة عمل ارز معمر بالسمان

مقادير ارز معمر بالسمان

أرز سمان لبن سكر كريمة ملح سمـنة بصل اعشاب

طريقة تحضير ارز معمر بالسمان

* اسلقي السمان وتبليه بالملح و الفلفل والأعشاب

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* شوحي الأرز في السمنة و تبلية بالملح و الفلفل و معلقة سكر* اخلطي اللبن و الكريمة معا* ضعي الارز في طاجن ثم ضعي السمان داخل الارز* ضيفي خليط اللبن مع الكريمة حتي تغطي الارز* ادخلية الفرن حتي تمام النضج و قدميه بالهنا2- ارز معمر بالطماطممقادير ارز معمر بالطماطم2 كوب أرز3 كوب لبن1 كوب كريمةنصف كوب جبنة بارميزان مبشور2 ملعقة كبيرةمعجون طماطم1 كوب طماطم مكعبات صغيرةبصل مفروم ثوم مفرومملح وفلفلورق لورى زيتتشايفزطريقة تحضير ارز معمر بالطماطم* اغلى اللبن مع الكريمة* فى طاسة شوحى البصل مع ملح وفلفل و زيت* ضيفى اللورى و الارز ليحمصوا* ضيفى معجون الطماطم و استمرى فى التقليب* ضيفى الثوم المفروم ثم ضعى الخليط فى قالب الفرن* ضع عليه الجبنة مع اللبن و الكريمة* ضيفى الطماطم المفرومة ثم يدخل الفرن لمدة 25 الى 30 دقيقة ثم يقدم مع التشايفز المفروم بالهنا2- ارز معمر بالمشروممقادير أرز معمر بالمشروم3 كوب أرز مشروم لحمة شرائح 1 و نصف كوب ماء 2 كوب لبن سمنهقشطة بصل جوزة الطيب ملح فلفل أسودطريقة تحضير أرز معمر بالمشروم* شوحى اللحمة فى السمنة على النار ثم ضيفي البصل والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب* ضيفى المشروم وقلبى ثم ضعى الخليط فى طاجن* ضعى الأرز على خليط اللحمة والمشروم فى طاجن* إغلى اللبن مع السمنة والماء ثم ضيفى خليط اللبن ومن الأفضل إضافة القشطة على الوجه* أدخلى الطاجن الفرن حتى النضج وقدميه