أعلن أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، قائمة الفريق التى تضم 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم، استعداداً لمباراة الغد أمام الأهلى فى المباراة المقرر لها التاسعة مساءً باستاد الإسكندرية.
واللاعبون هم: الهانى سليمان وعمر صلاح، ورجب نبيل ومحمود البدرى و محمد عبد المنعم ومحمود عزت وخالد عبد الفتاح واطهر الطاهر و شريف رضـا، وأحمد حمص و محمد رزق ومحمود حليمو و محمد ليله ورفيق كابو وعبد الكبيرالوادى ومصطفى فتحى وأحمد عبد القادر ومحمد نادى وعرفة السيد وديريك ديسينامبى.
ويغيب عن اللقاء إسلام جمال والذى يعانى من آلام فى العضلة الرباعية.
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التعليقات على سموحة كامل العدد قبل مواجهة الأهلى غداً
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