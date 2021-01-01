

"سمكة مذهلة" عمرها 100 عام.. وفترة حملها 5 سنوات "سمكة مذهلة" عمرها 100 عام.. وفترة حملها 5 سنوات

بإمكان شوكية الجوف، وهي سمكة غريبة عملاقة مازالت موجودة منذ عصور الديناصورات، أن تعيش لمائة عام، وفقا لدراسة جديدة.



هذه الأسماك الليلية بطيئة الحركة التي قد يماثل حجمها حجم الإنسان في الأعماق، أطلق عليها اسم "الأحفورة الحية" وقد تنمو بوتيرة شديدة البطء أيضا.



لا تصل الإناث للبلوغ الجنسي حتى أواخر خمسينياتها، وفقا للدراسة، بينما يبلغ الذكور بين 40 إلى 69 عاما.

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وربما أغرب ما يتعلق بهذه الأسماك هو فترة حملها التي اكتشف العلماء أنها قد تستمر نحو 5 سنوات.كان الباحثون يعتقدون أن الأسماك شوكية الجوف الموجودة على الأرض منذ حوالي 400 مليون عام قد انقرضت، حتى عثر على أحدها حية عام 1938 قبالة جنوب إفريقيا.ولطالما كان العلماء يعتقدون أيضا أنها تعيش نحو 20 عاما، لكن بتطبيق آلية معيارية لمعرفة أعمار الأسماك، حسب علماء فرنسيون أن بإمكان شوكية الجوف العيش لما يقرب من قرن، وفقا للدراسة التي نشرت في دورية "كارنت بيولوجي"، الخميس.تعد هذه الأسماك أيضا معرضة للانقراض لدرجة أنه بإمكان العلماء فقط دراسة العينات التي وجدت ميتة بالفعل.واكتشف العلماء الفرنسيون أيضا أنه بالرغم من أن شوكيات الجوف غير مرتبطة جينيا وتظهر عليها اختلافات تطورية شاسعة، فهي تشترك في النمو ببطء مع كل أسماك الأعماق، كأسماك القرش والشِّفنِينِيّات.