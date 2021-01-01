أفادت وسائل إعلامية، اليوم السبت، باندلاع حريق جراء هجوم على سفينة شحن مملوكة لإسرائيل في المحيط الهندي.
وقالت قناة "الميادين" اللبنانية، إن سفينة تجارية إسرائيلية تعرضت لإصابة بسلاح غير معروف في شمال المحيط الهندي، مضيفة "لا أحد أعلن مسؤوليته عن هذا الاستهداف حتى الآن".
وقالت مصادر للقناة إنه من اللافت أن حادث اندلاع حريق في سفينة إسرائيلية "يأتي غداة تردد أخبار عن اعتداء إسرائيلي بطائرة مسيرة مفخخة غرب طهران".
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التعليقات على سلاح غير معروف.. هجوم على سفينة إسرائيلية في المحيط الهندي
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