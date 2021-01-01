تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مساء الثلاثاء، فيديو لسقوط سيارة من أعلى كوبري 6 أكتوبر على شارع الجلاء بدائرة قسم شرطة الأزبكية.
وأظهر الفيديو لحظة سقوط السيارة، حينما تواجد أكثر من شخص بالشارع، من بينهم رجل كان يتناول الطعام، وفجأة نظروا لأعلى باتجاه كوبري 6 أكتوبر الذي يعلو رؤوسهم، وفوجئوا بسيارة بيضاء اللون تسقط عليهم من أعلى.
مقطع الفيديو المتداول للحظة سقوط السيارة، وثقته كاميرا مراقبة خاصة بأحد المحلات القريبة من الواقعة، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.
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التعليقات على سقطت السيارة من أعلى الكوبري.. وفيديو لرد فعل المارة بمصر
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