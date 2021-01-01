سفينة تغرق قاربا مصريا في عرض البحر

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سفينة تغرق قاربا

قالت تقارير صحفية مصرية، الأربعاء، إن سفينة صدمت قارب صيد مصريا في البحر المتوسط قبالة سواحل دمياط، مما أدى إلى غرقه.

ونقل موقع "مصراوي" عن نقيب الصيادين في مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ محمد شرابي، قوله إن الحادث وقع على بعد 24 ميلا بحريا، منتصف ليل الثلاثاء.

وأضاف شرابي أن الحادث أدى إلى مقتل صياد، فيما تم إنقاذ 7 آخرين.

وقالت مصادر لموقع "القاهرة 24"، إن السفينة التي صدمت القارب وأغرقته، تحمل علم سيراليون، وهي مخصصة لنقل الماشية، وكانت قادمة من ميناء العقبة فى طريقها إلى رومانيا.

وأوضحت مصادر إعلامية أن قاربا مصريا آخر كان قريبا من موقع الحادث نجح في إنقاذ 7 صيادين، مضيفا أن البحث جار عن جثمان الصياد الغريق.

المصدر: مصراوي

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