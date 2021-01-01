قالت تقارير صحفية مصرية، الأربعاء، إن سفينة صدمت قارب صيد مصريا في البحر المتوسط قبالة سواحل دمياط، مما أدى إلى غرقه.
ونقل موقع "مصراوي" عن نقيب الصيادين في مركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ محمد شرابي، قوله إن الحادث وقع على بعد 24 ميلا بحريا، منتصف ليل الثلاثاء.
وأضاف شرابي أن الحادث أدى إلى مقتل صياد، فيما تم إنقاذ 7 آخرين.
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التعليقات على سفينة تغرق قاربا مصريا في عرض البحر
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