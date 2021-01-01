سعر ومواصفات شيري تيجو 3 موديل 2022 في مصر..

استطاعت طرازات شيري تيجو 3، أن تحدث حالة من الرواج الكبير داخل السوق المصري، نسبة إلى تمتعها بالعديد من المقاومات أهما، كونها تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، إلى جانب ارتفاعها المناسب عن الأرض، و مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة، و تقدم السيارة في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، سواء كانت لموديل 2021، أو اصدار 2022 و الذي جاء بزيادة سعرية قدرها 2000 جنيه عند نسخة العام الحالي.
تصميم السيارة شيري تيجو موديل 2022
ترتكز السيارة على عجلات رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع مصابيح أمامية انسيابية، و مصابيح ضباب دائرية مدعومة بشرائط ضوئية، مع مرايات جانبية ذات شرائح LED، و اقطاب ثنائية، و فتحة سقف كهربائية، و شبكات أمامية اسفل غطاء المحرك و الصادم الأمامي من السيارة.
مواصفات شيري تيجو موديل 2022
تتسارع السيارة شيري تيجو موديل 2022 من 0 لـ 100 كيلومتر خلال فترة زمنية مدتها 12.7 ثانية، و تستمد أوامر التسارع من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، بينما تنطلق عبر محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد قوة 126 حصان، و 160 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.
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