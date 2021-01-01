

سعر ومواصفات السماعة اللاسلكية Razer Opus X سعر ومواصفات السماعة اللاسلكية Razer Opus X

شركة Razer من أبرز الشركات في سوق الأجهزة القابلة للارتداء حيث تطلق جهازا كل فترة، والآن كان الدور على سماعة الرأس اللاسلكية Razer Opus X التي تأتي مع مواصفات رائعة للغاية وسعر مناسب سنتعرف عليهما في هذا المقال الجديد حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات السماعة اللاسلكية Razer Opus X.



مواصفات سماعة Opus X

هذه السماعة الجديد تأتي مع محركات كبيرة مقاس 40 مم بتصميم محيطي مع وسادات أذن كبيرة، وتدعم إلغاء الضوضاء النشط حيث يتم استخدام الميكروفونات الموجودة على الجزء الخارجي من سماعات الرأس لاكتشاف وإلغاء الضوضاء المحيطة بالإضافة إلى أن السماعة اللاسلكية Razer Opus X تدعم وضع Quick Attention (الانتباه السريع) الذي يسمح بدخول الصوت الخارجي من خلال مكبرات الصوت.





بطارية السماعة اللاسلكية Opus X توفر حوالي 30 ساعة من الاستخدام في الشحن الواحدة وذلك مع تفعيل إلغاء الضوضاء ANC وهذا يعني أنك مع تمكين هذه الميزة ستحصل على وقت أطول يصل إلى 35 ساعة، كما أن هذه الساعة تتميز باتصال Bluetooth 5.0 وتدعي Razer أن زمن الوصول 60 مللي ثانية عند استخدام وضع اللعب وذلك بالرغم من عدم التعرف على برنامج الترميز الذي تستخدمه سماعات الرأس.

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Opus X متوفر حاليا للشراء من خلال موقع Razer عبر الإنترنت بثلاثة ألوان مختلفة وهي الأخضر والأبيض والوردي.سعر السماعة اللاسلكية Razer Opus Xسعر السماعة اللاسلكية Razer Opus X يبلغ حوالي 99 دولارا أمريكيا لتكون بذلك أرخص بنحو 100 دولار عن الإصدار السابق Razer Opus.