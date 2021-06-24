

سعر اليورو اليوم الخميس 24-6-2021 بالبنوك المصرية سعر اليورو اليوم الخميس 24-6-2021 بالبنوك المصرية

تباين سعر اليورو اليوم الخميس 24-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس فى البنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.58جنيه للشراء، و18.73جنيه للبيع، مقابل 18.57جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.



وفى بنك البركة سجل 18.60جنيه للشراء، و18.78جنيها للبيع، مقابل 18.60 جنيه للشراء، و18.79جنيها للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.65جنيه للشراء، و18.77 جنيها للبيع.



ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.65 جنيه للشراء.



18.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.58 جنيه للشراء.



18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.58 جنيه للشراء.



18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.60 جنيه للشراء.



18.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.60 جنيه للشراء.



18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.63 جنيه للشراء.



18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.57 جنيه للشراء.



18.77 جنيه للبيع.