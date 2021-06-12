

سعر الغاز الطبيعي يواصل صعوده لأعلى مستوى منذ 18 شهرا سعر الغاز الطبيعي يواصل صعوده لأعلى مستوى منذ 18 شهرا

سعر الغاز الطبيعي يواصل صعوده لأعلى مستوى منذ 18 شهرا، حيث واصل سعر الغاز الطبيعي العالمي صعوده للأسبوع الثاني على التوالي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك بعد أن كسر حاجز الـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، ليقفز إلى أعلى مستوى له منذ 18 شهراً.



وارتفع سعر الغاز الطبيعي العالمي اليوم عن آخر تحديث اليوم الذى تجاوز به سعر الـ3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.



سعر الغاز الطبيعي يواصل صعوده لأعلى مستوى منذ 18 شهرا

وتنشر «الدستور» آخر سعر للغاز الطبيعي العالمي، حسب بورصة نيويورك التجارية، حيث سجلت العقود الآجلة لسعر الغاز الطبيعي 3.304 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لترتفع نحو أكثر من 300 سنت عن تداولات الأسبوع الماضي.

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وتعاني سوق الغاز الطبيعية من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إمدادات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى انتشار كورونا الذي أدى إلى قلة الطلب على الغاز والطاقة بشكل عام.وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل «ظهر»، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء عملية التصدير.وبدأت بعض الدول المستوردة للغاز الطبيعي، في شراء وتخزين الغاز لمواجهة أعباء وتداعيات الموجة الثالثة من كورونا، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، التي لجأت بالفعل لعمليات الشراء وصفقات الغاز.ومع انخفاض الاحتياطيات المحلية باستمرار فى الدول الأوروبية وتزايد التوترات الجيوسياسية، فمن المتوقع أن يتخذ الأوروبيون تدابير لتعزيز أمن الطاقة لديهم، وهذا يعني أنه يمكن تفضيل تدفقات الغاز الطبيعي المسال على الغاز الطبيعي من المورد التقليدي روسيا والذي يستخدم بأغلبية ساحقة خطوط الأنابيب والمعدلات الثابتة.اكتشاف أول حقل بري للغاز فى مصرواكتشفت مصر أول حقل بري للغاز في منطقة أبوماضي في دلتا النيل عام 1967 من قبل شركة بلاعيم للبترول والذي كان بداية الاستكشافات الكبرى للغاز الطبيعي في مصر، وتبعه اكتشاف حقل أبوقير البحري في البحر المتوسط في 1969 وهو أول حقل بحري للغاز الطبيعي في مصر ثم حقل أبوالغراديق في الصحراء الغربية في عام 1971.