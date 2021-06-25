

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-6-2021 سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-6-2021

استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-6-2021، أمام الجنيه المصري، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا في البنك الأهلي المصري عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



أما فى بنك الإسكندرية سجل 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.



ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.16 جنيه للشراء.



4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15 جنيه للشراء.



4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.10 جنيه للشراء.



4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15 جنيه للشراء.



4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15 جنيه للشراء.



4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.07 جنيه للشراء.



4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.14 جنيه للشراء.



4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.08 جنيه للشراء.



4.18 جنيه للبيع.