سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-6-2021

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-6-2021

صورة الخبر: سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-6-2021
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-6-2021

استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-6-2021، أمام الجنيه المصري، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك، مسجلا في البنك الأهلي المصري عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل متوسط سعر الصرف 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

أما فى بنك الإسكندرية سجل 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.16 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.10 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.15 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.14 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 25-6-2021

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
89123

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager