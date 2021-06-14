

سعر الذهب اليوم يتراجع 12 جنيها سعر الذهب اليوم يتراجع 12 جنيها

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الخميس 17 يونيو2021 تراجعاً بقيمة 12 جنيه مع تراجع الذهب في البورصات العالمية، خلال تعاملات اليوم لتسجل 1804 دولار للأوقية.



سعر الذهب اليوم عيار 21



بلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 والذي يعد العيار الأكثر رواجا وانتشارا في مصر ليسجل حاليا 779 جنيه.

قد يعجبك أيضا...

سعر الذهب اليوم عيار 18سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 تراجعاً ليبلغ 667 جنيه خلال بداية تعاملات اليومسعر الذهب اليوم عيار 24وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 24 وهو الأعلى سعرا في مصر 890 جنيه.سعر الجنيه الذهب اليومسجل سعر الجنيه الذهب اليوم تراجعاً ليسجل 6232 جنيها، ويسجل وزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21 الأكثر رواجا ومبيعا في مصر.سعر كيلو الذهب عيار 24سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 904 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.سعر أوقية الذهب بالدولاروسجل سعر الأوقية نحو 1804 دولار خلال تعاملات اليوم في البورصات العالمية.قلصت أسعار الذهب مكاسبها المبكرة اليوم الخميس، لتحوم بالقرب من أدنى مستوياتها في أكثر من شهر ، متأثرة بارتفاع الدولار والعوائد بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا، وفقا لوكالة رويترز.ويجدر الإشارة إلى أنه غالبًا ما يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم ، على الرغم من أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة سيزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك ويقلل من جاذبيتها.استقرت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية عند 1،813.80 دولار للأونصة ، اعتبارًا من الساعة 0654 بتوقيت جرينتش ، بعد أن ارتفع بنسبة 0.7٪ في وقت سابق من الجلسة بسبب البحث عن الصفقات، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.6 بالمئة إلى 1812.20 دولار للأوقية