ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 22 يونيو، في الأسواق المحلية، وسجل سعر الجرام عيار «21» نحو 767 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 25 و60 جنيهًا للجرام الواحد.
سعر الذهب بالجنيه المصري:
العيار السعر
عيار 24 : من 877 إلى 879
عيار 22 : من 804 إلى 806
عيار 21 : من 767 إلى 769
عيار 18 : من 657 إلى 659
عيار 14 : من 511 إلى 513
عيار 12 : من 438 إلى 439
الاونصة : من 27.261 إلى 27.332
الجنيه الذهب : من 6.136 إلى 6.152
الكيلو : من 876.571 إلى 878.857
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التعليقات على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021
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