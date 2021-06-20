

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 22 يونيو، في الأسواق المحلية، وسجل سعر الجرام عيار «21» نحو 767 جنيها، كما تراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، بين 25 و60 جنيهًا للجرام الواحد.



سعر الذهب بالجنيه المصري:



العيار السعر

عيار 24 : من 877 إلى 879

عيار 22 : من 804 إلى 806

عيار 21 : من 767 إلى 769

عيار 18 : من 657 إلى 659

عيار 14 : من 511 إلى 513

عيار 12 : من 438 إلى 439

الاونصة : من 27.261 إلى 27.332

الجنيه الذهب : من 6.136 إلى 6.152

الكيلو : من 876.571 إلى 878.857