

سعر الدولار في البنوك المصرية الأحد 27 يونيو سعر الدولار في البنوك المصرية الأحد 27 يونيو

شهد سعر الدولار في البنوك المصرية تباينًا اليوم الأحد 27 يونيو 2021 في البنوك المصرية ، وذلك عقب الزيادة في أسعار الدولار عالميًا منذ أيام مقابل سلة العملات الأجنبية .



سعر الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 15.59 للشراء، فيما سجل 15.69 للبيع ، وفقا لأخر تحديث على الموقع الإلكتروني للبنك



سعر الدولار في البنك الأهلى

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