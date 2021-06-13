سعر الدولار اليوم 13-6-2021 في البنوك

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سعر الدولار اليوم 13-6-2021 في البنوك

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 13-6-2021، بعد ان انخفض بقيمة قرشين امس السبت.

وبلغ متوسط سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري ن 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيها للبيع.

وسجل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع في بنوك “ المصرف المتحد، الاهلي المصري، مصر، قناة السويس”

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الاهلي اليوناني، الاسكندرية

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.6 حنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع في بنوك “ الاستثمار العربي، التجاري الدوليCIB،ابوظبي الاول،بلوم، المشرق، الاهلي الكويتي، البركة الاسلامي، العربي الافريقي الدولي، عودة، التنمية الصناعية”

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك “ مصر ايران للتنمية،قطر الوطني الاهليَQNB،كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي AIB، الامارات دبي الوطني، ابوظبي التجاري، المصري الخليجي”.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ العربي،التجاري وفا ايجيبت،سايب، الكويت الوطني NBK”.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك “ HSBC، الاهلي المتحد، الاسكان والتعمير”.

اعلي سعر
ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.68جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

وبلغ سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي إلي 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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