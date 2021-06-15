شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 15-6-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري، فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا ثباتا في البنك الأهلي المصري عند سعر 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعره فى بنك "الاسكندرية" عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس بالبنوك.
أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري فسجل 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.
ورصدت البيانات الصادرة عن وزارة المالية، بالأمس، حجم المخصصات المرصودة بموازنة العام المالي الجديد 2022/2021، لصالح باب الأجور وتعويضات العاملين بعد اعتماد مجلس النواب، حيث تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه بنسبة 11.4٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
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التعليقات على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-6-2021 فى مصر
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