

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-6-2021 فى مصر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-6-2021 فى مصر

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 15-6-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري، فى بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، مسجلا ثباتا في البنك الأهلي المصري عند سعر 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، وثبت أيضا سعره فى بنك "الاسكندرية" عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس بالبنوك.



أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري فسجل 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع.





ورصدت البيانات الصادرة عن وزارة المالية، بالأمس، حجم المخصصات المرصودة بموازنة العام المالي الجديد 2022/2021، لصالح باب الأجور وتعويضات العاملين بعد اعتماد مجلس النواب، حيث تتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى 361 مليار جنيه بنسبة 11.4٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.





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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.59 جنيه للشراء.15.69 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.58 جنيه للشراء.15.68 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.60 جنيه للشراء.15.70 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة15.60 جنيه للشراء.15.70 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك مصر15.58 جنيه للشراء.15.68 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.60 جنيه للشراء.15.70 جنيه للبيع.سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.60 جنيه للشراء.15.70 جنيه للبيع.