

سعر الدولار اليوم الاربعاء 23-6-2021 مقابل الجنيه في البنوك المصرية سعر الدولار اليوم الاربعاء 23-6-2021 مقابل الجنيه في البنوك المصرية

شهدت اسعار الدولار استقرارا أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23-6-2021 ، في البنوك المصرية، فقد بلغ سعر الدولار اليوم فى مصر مستوى 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع، حسب تحديث البنك الأهلي المصري بداية تعاملات اليوم.



وتداولت البنوك أسعار الدولار بين نطاق 15.59 إلى مستوى 15.64 جنيه للشراء و 15.69 إلى 15.73 جنيه للبيع ، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء فى بنك الأهلي الكويتى عند مستوى 15.64.



ويستعرض موقع أموال الغد سعر الدولار في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية فى بداية التعاملات والتى جاءت كالتالى:

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اسعار الدولار اليوم فى البنوك الحكوميةيضم القطاع المصرفى المحلى مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرا لخضوع ملكيتها إلى الدولة ، وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقارى المصرى العربى وبنك الاستثمار العربى والبنك الزراعى المصرى وبنك التنمية الصناعية.وتعرض هذه البنوك أسعار متباينة لشراء وبيع الدولار وفقا لسياسة العرض والطلب التى تقوم عليها منظومة تعويم الجنيه التى أطلقها البنك المركزى فى نوفمبر 2016.فقد بلغ سعر الدولار فى البنك الأهلى 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع ، وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع .وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية فقد عرضت شراء وبيع الدولار كالتالى:سعر الدولار فى مصرف ابو ظبي الاسلاميوصل سعر الدولار في مصرف ابو ظبي الاسلامي إلى15.60 جنيه للشراء ,15.70 جنيه للبيعسعر الدولار في البركةبلغ سعر الدولار في بنك البركة في نحو 15.61 جنيه للشراء ,15.71 جنيه للبيعسعر الدولار في بنك المشرقبلغ سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي نحو 15.61 جنيه للشراء ,15.71 جنيه للبيعسعر الدولار فى بنك بلوموطرح بنك بلوم سعر الدولار بنحو 15.61 جنيه للشراء ,15.71 جنيه للبيعسعر الدولار اليوم فى بنك المصرف العربي الدوليووصل سعر الصرف في بنك المصرف العربي الدولي إلى15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيعسعر الدولار فى البنك التجاري الدوليوعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بحوالى 15.61 جنيه للشراء ,15.71 جنيه للبيعسعر الدولار فى البنك المركزى المصرى