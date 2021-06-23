سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاربعاء 23-6-2021 مقابل الجنيه في مصر
سجل سعر الدرهم الاماراتي نوعا من الاستقرار اليوم الأربعاء 23-6-2021، في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وبلغ سعر الدرهم الاماراتي مستوى 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع بحسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
وتراوح سعر الدرهم الاماراتي اليوم بين 4.16 و 4.25 جنيه للشراء ، و 4.27 الى 4.28 جنيه للبيع في البنوك المصرية الحكومية والخاصة.
وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري مستوى 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع بحسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري، وسجل أعلى سعر لشراء الدرهم في بنوك ، بنك مصر، بلوم، البنك المصري الخليجي، الاهلي المصري عند مستوى 4.25 جنيه.
ويستعرض أموال الغد أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الحكومية والخاصة:
سعر الدرهم الاماراتى فى البنك الأهلى المصرى
سجل سعر الدرهم الاماراتى فى البنك الأهلي المصري 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع
سعر الدرهم الاماراتى فى بنك مصر
بلغ سعر الدرهم فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع
سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه في بنك الأسكندرية
عرض بنك الأسكندرية سعر الدرهم مقابل الجنيه المصري 4.23 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع
سعر الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك الخاصة العاملة في مصر:
سعر الدرهم الإماراتي فى ميد بنك
بلغ سعر الدرهم في ميد بنك 4.19 جنيه للشراء و 4.29 جنيه للبيع
سعر الدرهم الاماراتى فى بنك HSBC
بلغ سعر الدرهم في بنك HSBC قيمة 4.25 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع
سعر الدرهم الاماراتى في بنك المشرق
بلغ سعر الدرهم الاماراتي في بنك المشرق مبلغ 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع
سعر الدرهم في بنك بلوم
بلغ سعر الدرهم في بنك بلوم 4.25 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع
سعر الدرهم فى بنك المصرف العربي الدولي
بلغ سعر الدرهم في بنك المصرف العربي الدولي 4.25 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع
سعر الدرهم اليوم فى البنوك
سجل متوسط سعر الدرهم الاماراتي اليوم فى البنوك وفقا لحسابات البنك المركزى المصرى 4.24 جنيه للشراء و 4.27 جنيه للبيع
سعر الدرهم الاماراتي مقابل الدولار
بلغ سعر الدرهم الاماراتي أمام الدولار بالأسواق العالمية مستوى 4.28 دولار
سعر الدرهم الاماراتي أمام الريال السعودى
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