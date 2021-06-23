

سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاربعاء 23-6-2021 مقابل الجنيه في مصر سعر الدرهم الاماراتي اليوم الاربعاء 23-6-2021 مقابل الجنيه في مصر

سجل سعر الدرهم الاماراتي نوعا من الاستقرار اليوم الأربعاء 23-6-2021، في عدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وبلغ سعر الدرهم الاماراتي مستوى 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع بحسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري.



وتراوح سعر الدرهم الاماراتي اليوم بين 4.16 و 4.25 جنيه للشراء ، و 4.27 الى 4.28 جنيه للبيع في البنوك المصرية الحكومية والخاصة.



وبلغ سعر الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه المصري مستوى 4.25 جنيه للشراء و 4.28 جنيه للبيع بحسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري، وسجل أعلى سعر لشراء الدرهم في بنوك ، بنك مصر، بلوم، البنك المصري الخليجي، الاهلي المصري عند مستوى 4.25 جنيه.

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