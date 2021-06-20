

سعر الحديد اليوم الثلاثاء.. الطن بين 14200-14600جنيه من المصنع سعر الحديد اليوم الثلاثاء.. الطن بين 14200-14600جنيه من المصنع

شهدت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 22-6-2021 استقرارا وفقا للأسعار الرسمية المعلنة من شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.



وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سعر الحديد يتراوح بين 14200 - 14600 جنيه تسليم المصنع، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة 14%، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.



وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أسعار الأسمنت الأسود تتراوح بين 675-800 جنيه للطن سعر مصنع والأسعار للمستهلك بين 750-850 جنيها للطن، سعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.



وسجلت أسعار الأسمنت الأبيض 2350-2450 جنيها تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك 2500-2650 جنيها للطن، وتراوح سعر الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وتراوحت أسعار الرمل بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.







