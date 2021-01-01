كشفت شركة ستروين رائدة صناعة السيارات الفرنسية، عن نسختها DS4، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من طراز SUV، كما أعلنت عن الموعد الرسمي لانطلاق هذه النسخة و من المقرر أن يكون تاريخ الانطلاق لـ ستروين DS4 داخل الأسواق العالمية للسيارات، خلال الربع الأخير من العام الجاري 2021.
مواصفات السيارة ستروين DS4
تعتمد السيارة ستروين DS4 على منظومة عمل بمحركات بنزين إلى جانب نظام الطاقة الهجين، والذي يستطيع أن يغطي نطاق من 96 كيلووات مع 130 حصان إلى 165 كيلووات لكل 225 حصان، بالإضافة إلى بطاريات كهربائية بسعة 12.4 كيلومتر في الساعة، يمكنها قطع مدى يصل لـ 50 كيلومتر الساعة.
بينما تقدر نسبة استهلاك السيارة ستروين DS4 و التي تعمل بالوقود التقليدي، بنسبة تتراوح بين 5.8 إلى 6.4 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، أما عن استهلاك السيارة عند استخدام وقود الديزل نحو 4.6 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.
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التعليقات على ستروين تكشف عن تفاصيل انطلاق DS4
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