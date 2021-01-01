سبيكة فريدة للاستخدام في النقل الجوي والسكك الحديدية...صور

قام علماء من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية "ميسيس"(NUST MISiS) جنبا إلى جنب مع زملائهم من "مركز البحوث العلمية للديناميكا المائية المغناطيسية" من مدينة كراسنويارسك الروسية، بابتكار تقنية للحصول على سبيكة ألمنيوم فريدة مقاومة للحرارة تتمتع بمتانة عالية.
السبيكة الجديدة يمكن أن تحل محل الموصلات النحاسية الثقيلة الباهظة الثمن المستخدمة في الطائرات والسكك الحديدية، وتم نشر هذا البحث في مجلة Materials Letters.
ويدور الحديث عن ابتكار الباحثين طريقة للحصول على سلك فريد من نوعه يتسم بالمتانة العالية ومقاوم للحرارة. يتكون السلك من سبيكة ألومنيوم مصبوبة في الأصل على شكل قضيب طويل يبلغ قطره نحو 10 ملم في قالب تبلور كهرومغناطيسي، حيث تمكن الباحثون من الحصول على هيكلية مستقرة حراريًا (يصل إلى 400 درجة مئوية)، والتي تفوق بشكل كبير سبائك الألومنيوم المعروفة والتي تتميز باستقرار حراري مع الاحتفاظ بخصائصها حتى 250-300 درجة مئوية.
نيكولاي بيلوف الأستاذ في قسم معالجة المعادن بالضغط في جامعة "ميسيس" NUST MISIS أشار خلال مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي"، إلى أنه في وقت سابق، كانت هناك محاولة للحصول على سبائك ذات هيكلية مماثلة باستخدام تقنية معقدة ومكلفة من خلال طريقة التبلور السريع للذوبان والحصول على الحبيبات والأساليب اللاحقة لمساحيق المعادن.
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