سبب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة ولماذا سميت بهذا الاسم



سورة الكهف سورة الكهف

يتساءل كثيرون عن سبب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة تحديدًا دون غيرها، ولقراءة سورة الكهف فضائل وحِكمٌ عديدة تجعل هناك سبب لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.





سبب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

١- نزول السكينة: فقد كان صحابي يقرأ سورة الكهف وفي بيته دابّة؛ فجعلت تضطرب وتتحرّك، فتوجّه بالدعاء إلى ربّه بأن يسلّمه من الدابة، فإذا بسحابة قد غشيته، فروى ذلك لرسول الله، فبيّن له الرسول أنّ القرآن الكريم من أسباب حلول السكينة، أي إن السحابة هي السَّكينة والرحمة، ويقصد بذلك الملائكة، لِذا اضطربت الدابة لرؤيتهم، وهذا دليلٌ على فضل قراءة القرآن وأنه سببٌ لنزول الرحمات والسكينة وحضور الملائكة، روى الإمام مسلم في صحيحه: (قَرَأَ رَجُلٌ الكَهْفَ، وفي الدَّارِ دَابَّةٌ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ، فَنَظَرَ فَإِذَا ضَبَابَةٌ، أَوْ سَحَابَةٌ قدْ غَشِيَتْهُ، قالَ: فَذَكَرَ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: اقْرَأْ فُلَانُ، فإنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ عِنْدَ القُرْآنِ، أَوْ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ).



٢- نيل النور يوم القيامة: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (من قرأ سورةَ الكهفِ كانت له نورًا إلى يومِ القيامةِ).

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٣- العصمة من المسيح الدجال: إذ إنّ فتنته عظيمة، وما من نبيٍ إلّا وحذّر قومه منه، وقد قيل إنّ العصمة تتحقّق بقراءة أوائل آيات سورة الكهف دون تحديدٍ، وقيل إنّها بأول ثلاث آياتٍ، وقيل تتحقّق بآخر عشرة آيات، وقيل بأول عشرة، ومع ذلك فمن الأفضل أن تُحفظ السورة كاملة وتُقرأ، فإن تعسّر فعشرة أياتٍ من أولها وعشرة من آخرها، وإلّا فالعشرة الأولى فقط، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (مَن حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِن أوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ).لماذا سميت سورة الكهف بهذا الاسمسميت هذه السورة بهذا الاسم؛ لأنّها روت قصة أصحاب الكهف، وتناولت قصصا أخرى منها ذي القرنين وموسى والخضر، وأصحاب الجنتين، وعدد كلماتها 1583 كلمة.عبادات وسنن يوم الجمعةيتميّز يوم الجمعة بعباداتٍ وسننٍ خاصةٍ به، ومنها:يستحبّ قراءة سورة الكهف.يستحب قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة.يستحب الإكثار من الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها.عدّ الله صلاة الجمعة من الفروض المؤكدة، وهي خير اجتماعٍ للمسلمين، كما جعل الله قُرب الناس يوم القيامة من الجنة بحسب قُربهم من الإمام في صلاة الجمعة.يستحبّ يعدّ الاغتسال يوم الجمعة من الأمور المؤكدة.يستحبّ التعجيل إلى صلاة الجمعة قدر الإمكان.