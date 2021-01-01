

سامسونج تكشف المواصفات الرسمية لساعتها الذكية Galaxy Watch4 .. سامسونج تكشف المواصفات الرسمية لساعتها الذكية Galaxy Watch4 ..

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عن المواصفات الرسمية لساعتها الذكية Galaxy Watch4، والتي من المقرر أن يتم إطلاقها في مؤتمر الشركة القادم، في شهر أغسطس القادم حيث ستصدر بعدد من الميزات الطبية والرياضية المهمة.



وبحسب موقع GSMArena فإن ساعة سامسونج Galaxy Watch4 الذكية تنطلق بحجمين مختلفين هما 40 مم و44 مم ، بالإضافة إلى معدل 5ATM لمقاومة المياه والغبار، بالإضافة إلى معدل MIL-STD 810G مع نظام تحديد المواقع العالمي GPS وحماية Gorilla Glass DX+ لحماية الشاشة.



مواصفات ساعة سامسونج Galaxy Watch4 الذكية

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وتصدر ساعة سامسونج Galaxy Watch4 الذكية بألوان الأبيض و الأخضر والأحمر والأصفر مع هيكل ساعة فضي أو أسود أو برونزي غامض، مع إطار حساس للمس.وتشارك ساعة سامسونج Galaxy Watch4 الذكية بعض ميزات الجيل الحالي من ساعات سامسونج مثل Galaxy watch 3، لكن مع بعض الترقيات الرائعة.كما أن شركة سامسونج لن ترفق شاحن مع الطراز القادم، كما أوضحت أن ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 4 القادمة ستكون بنفس سعة بطارية Galaxy watch 3، لذلك ربما ستتمكن من استخدام الشاحن القديم مع الطراز الجديد.وتدعم ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 4 ستدعم نظام الأقمار الصناعية GNSS لتوفير معلومات عن الموقع الجغرافي، وتطور طويل الأمد LTE للتعامل مع سرعات بينات عالية، وكذلك تقنية التواصل قريب المدى NFC، كما ستدعم الواي فاي والبلوتوث، و يمكن تخزين المسارات الصوتية على الذاكرة المدمجة للساعة.و يمكن للمستخدم توصيل سماعات رأس بلوتوث بالساعة الذكية، وهى الميزة التي يفضلها الأشخاص الرياضيين الذين يرغبون فى ترك هواتفهم فى المنزل أثناء الركض أو داخل صالات الألعاب الرياضية، ومن المتوقع أن تعمل ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 4 بنظام التشغيل OS بدل من نظام Tizan .