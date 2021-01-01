زى المحلات.. طريقة تحضير فطيرة الشيكولاتة للشيف شربيني



فطيرة الشيكولاتة فطيرة الشيكولاتة

تعد فطيرة الشيكولاتة من الأكلات الشهية التى يعشقها الأطفال والكبار حيث تمتلك مذاق فريد لامثيل له .. ولكن كيف تتمكنى من اعدادها فى المنزل بمذاق مميز مثل المحلات؟



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مقادير فطيرة الشيكولاتة

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دقيقماءذرة ملحزيت“ الحشو ”مكسراترقائقشيكولاتةكريمة شيكولاتةطريقة عمل فطيرة الشيكولاتة* قومي بخلط مكونات العجينة مع بعضها البعض فى وعاء كبير حتى تحصلي على قوام متماسك وطري للعجينة.* شكليها على هيئة اسطوانة قم استخدمي السكينة لتقطيعها قطع متساوية ثم قومى بصنع كور منها بيديك المدهونة بالزيت واتركيها في صينية مغطاة لترتاح قليلا قبل استخدامها.* افردي العجينة باستخدام النشابة والزيت حتى تصبح رقيقة وواسعة ثم طبقيها على شكل مربع* ثم ضعي كريمة الشيكولاتة والمكسرات ثم طبقيها مرة أخرى وضعي طبقة من رقائق الشيكولاتة ثم انقليها لصينية مدهونة بالزيت وادخليها فرن ساخن حتى تنضج تماما و زينيها بطبقة شكولاتة ثم تقدم فطيرة الشيكولاتة.تعد الشيكولاتة من الأكلات اللذيذة التى تحتوى على قدر كبير من الفوائد الصحية حيث أنها تساعد فى علاج الاكئتاب وتحسن إفراز هرمون السعادة وتحسن الحالة المزاجية ، وتساعد فى علاج الإجهاد والتوتر ، وضبط ضغط الدم المنخفض والمرتفع فالشيكولاتة الداكنة تساعد فى علاج الضغط المنخفض لاحتوائها على قدر عال من الكافيين ، أما الشيكولاتة ذات الدرجة الفاتحة فالقليل منها يساعد فى علاج الضغط المرتفع.كما تساعد الشيكولاتة فى علاج مشاكل صحية يعانى منها الإنسان بالفعل مثل: ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم و زيادة الوزن وتحسن صحة القلب، وتساعد فى تحسين إفراز الجسم للأنسولين وترفع كفاءة الجهاز الناعي مما يساعد فى علاج عدد كبير من الأمراض.هذا بالإضافة إلى فوائد الشيكولاتة التجميلية فهى من أشهر الأكلات التى تستخدم فى صنع الماسكات التجميلية لعلاج مشاكل البشرة وإعادة الشباب والحيوية لها حيث تمتلك قدرة كبيرة على علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية ومنع ظهورها.ويجب تناول الشيكولاتة على فترات منتظمة ولكن دون إسراف حيث إن الإفراط فى تناولها يعرض الإنسان لبعض المشاكل الصحية فى مقدمتها الحموضة و تسوس الأسنان .