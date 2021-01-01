

رينو تستعد لإطلاق الفيس لفت الجديد من «ميجان» رينو تستعد لإطلاق الفيس لفت الجديد من «ميجان»

تستعد شركة EIM الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية «ميجان» فى مصر، لإطلاق الفيس لفت الجديد لسيارة رينو ميجان الفترة القادمة.



و تأتي «رينو ميجان» عبر إصدارين فى السوق المصرية النسخة الأولى مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من طراز”CVT”.





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وتقدم النسخة الثانية من طرازات «رينو ميجان» بمحرك سعة 1200 سي سي مزود بشاحن توربيني، يولد قوة قدرها 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي سباعى السرعات ثنائي الدبرياج “EDC”.دعمت سيارات «رينو ميجان 2021» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة عند المنحدرات«Hill start assist».تجهيزات والكماليات رينو ميجان-نظام المساعدة على الطرق الصاعدة-نظام “isoFix” لتثبيت مقاعد الأطفال في المقعد الخلفي-نظام ايموبيليزر للحمايه ضد السرقه– جنوط رياضية 17 بوصة-وفتحة سقف-مقاعد مكسوة بالجلد-نظام فتح صندوق الأمتعة بمجرد مرور القدم أسفل السيارة-نظام إضاءة أمامية من نوع LED».كما زودت بنظام ترفيهي مكون من “شاشة وسائط 8.7 بوصة، ونظام ملاحي، وخاصية التحكم في نظام قيادة السيارة ما بين رياضي أو موفر، وإمكانية تغيير لون الإضاءة الداخلية لمقصورة السيارة وإضاءة شاشة العدادات، وعدد 8 مكبرات صوتية، وغيرها”.