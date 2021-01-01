

رولز رويس ستنتج المزيد من السيارات الفريدة رولز رويس ستنتج المزيد من السيارات الفريدة

بعد الكشف عن سيارتها محدودة الإنتاج وأغلى سيارة في التاريخ: بوتيل، فقد أكدت رولز رويس أنها ستستمر بإنتاج سيارات فريدة جديدة كل عامين.



قال الرئيس التنفيذي للشركة “كانت سويبتيل سيارة واحدة من طلب أحد عملائنا، وحصلت السيارة على استقبال لا يصدق. تلقينا الكثير من الاستفسارات من عملائنا عما إذا كان من الممكن اختيارهم للانضمام إلى مشروع السيارة الفريدة التالية” وأضاف “لقد فعلنا ذلك منذ أربع سنوات، وأثناء ذلك عززنا القسم وفكرتنا الأن هي بناء سيارة واحدة كل سنتين، سواء كانت ثلاث سيارات أو سيارة واحدة فالأمر يتوقف إلى حد كبير على فكرة العملاء وأيضاً على رغبتنا للقيام بذلك”.



جدير بالذكر أن رولز رويس ستنتج 3 نسخ من سيارتها بوتيل بسعر 28 مليون دولار لكل منها، واستغرق العمل على السيارة 4 سنوات.