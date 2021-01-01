رصد نسر مصري نادر الظهور لأول مرة منذ 150 عاما

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رصد نسر مصري نادر الظهور لأول مرة منذ 150 عاما

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن رصد نسر مصري مفترس نادر، في جزر سيلي، وذلك للمرة الأولى خلال أكثر من قرن.

ورصد الطائر المفترس العملاق ذو الوجه الأصفر، للمرة الأخيرة، الاثنين، في تريسكو الواقعة بكورنوال بالمملكة المتحدة، وهو على شجرة صنوبر.

وحسبما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يرصد فيها الطائر في المملكة المتحدة منذ أكثر من 150 سنة، والمرة الثالثة في التاريخ، حيث كان الظهوران السابقان في عامي 1825 و1868.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن قائد مجموعة استكشاف الطيور في جزيرة تريسكو، ويل واغستاف، والذي تمكّن من تصوير الطائر نادر الظهور، قوله: "كنا محظوظين بهذه المشاهدة للطائر والذي لا يراه كثيرون، ويحظى باهتمام بالغ في مجتمع المهتمين بالطيور في المملكة المتحدة".

ومن جانبه، قال عالم البيئة في جامعة "إكستر" الإنجليزية، البروفيسور ستيوارت بيرهوب: "نتحقق من مشاهدة النسر النادرة، والذي يتواجد بشكل رئيسي في جنوبي أوروبا وشمالي إفريقيا وجنوب غرب آسيا".

وستخضع مشاهدة النسر المصري للتدقيق من قبل لجنة الطيور النادرة البريطانية، والتي سترفع تقريرا للجنة اتحاد علماء الطيور البريطانيين، والتي ستوثق ذلك الظهور.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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