رسميا.. رفع مصروفات مدارس 30 يونيو وصدى البلد ينشر نسب الزيادة الجديدة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن تعديل مصروفات مدارس 30 يونيو التي كانت مملوكة لأعضاء الجماعة الارهابية، وأصبحت الان تحت الاشراف المالي والاداري لوزارة التربية والتعليم.







وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه بناءا على التعديلات الجديدة ، تقرر أن تكون نسب الزيادة في مصروفات التعليم بمدارس 30 يونيو الخاصة العربي واللغات كما يلي :

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- المدارس التي مصروفاتها أقل من 5000 جنيه : نسبة الزيادة 25 %- المدارس ذات المصروفات من 5000 جنيه وحتى 10000 جنيه : نسبة الزيادة 20%- المدارس ذات المصروفات التي تزيد عن 10000 جنيه : نسبة الزيادة 15 %أما عن نسب الزيادة في مصروفات مدارس 30 يونيو "الدولية"، فأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها تزيد بنسبة 12% حسب مصروفاتها.وأفادت وزارة التربية والتعليم بأنه سيتم تطبيق الزيادة من العام الدراسي القادم 2021 / 2022 مع اعتبار أن سنة الاساس في التطبيق هي مصروفات 2020/2021وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه على المديريات التعليمية اتخاذ ما يلزم نحو تعديل مصروفات مدارس 30 يونيو وفقا لشرائح الزيادات المذكورة ، وكذا تعديل ميزانيات المدارس التي لم تقم بإدراج بندي 15 % حصة صاحب المدرسة - القيمة الايجارية ) ضمن ميزانياتها على أن يتم موافاة الوزارة بتمام التنفيذ في غضون 15 يوما من تاريخه للعرض على وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس ادارة مجموعة مدارس 30 يونيو.وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم جواز الجمع بين الزيادة بالشريحة والبحث المالي الخاص بتسوية العجز.وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه سوف تسري شرائح الزيادات السابق ذكرها لمدة 4 أعوام ويعاد النظر في ملاءمتها من عدمه سواء بإستمرارها كما هي او تعديلها بعد هذه المدة وحال عدم العرض بالتعديل تعد سارية كما هي بعد هذه المدةوأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لمديري المديريات التعليمية بتشكيل لجنة من ادارة التوجيه المالب والاداري لتعديل ميزانيات مدارس 30 يونيو التي لم تقم بإدراج بندي 15% حصة صاحب المدرسة كقيمة اجارية ضمن ميزانيتهاجدير بالذكر أن مدارس 30 يونيو هي المدارس التي كانت مملوكة لأعضاء جماعة الاخوان المسلمين الارهابية ، حيث أصبحت مدارس 30 يونيو الان تتبع ، وزارة التربية والتعليم مباشرة، بعد الاستحواذ عليها بناء على حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، بأن يتم سحبها من أصحابها المنتمين للجماعة الإرهابية، حتى صارت تحت الإشراف المالي والإداري والتربوي للوزارة، بقيادة مباشرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.واستعانت وزارة التربية والتعليم ، بنخبة من مدراء المدارس الأكفاء، لـ إدارة مدارس 30 يونيو ، وكان الهدف الأساسي تحسين المستوى التعليمي، وإرضاء الطلاب وأولياء الأمور، والقضاء على كل الظواهر السلبية، وقطع أي صلة بين المدارس وأصحابها الإخوان.كانت مجموعة مدارس 30 يونيو قد قررت، تنظيم دورات تدريبية صيفية لتأسيس وتقوية الطلاب في جميع المواد الدراسية ، كـ منحة مجانية مقدمة من وزير التربية والتعليم ، حرصا على الارتقاء بالمستوى التعليمي لطلاب تلك المدارس ، وشغل اوقات فراغهم بما يحدث الاستفادة القصوى لهم في فترة الاجازة الصيفية بدءا من شهر يونيو وحتى شهر سبتمبر من العام الحالي.يأتي ذلك ايماءا إلى توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس ادارة مجموعة مدارس 30 يونيو بتخفيف العبء على كاهل اولياء امورو الطلاب المقيدين بمدارس 30 يونيو.وتلقت مدارس يونيو تعليمات رسمية من هشام جعفر مدير المكتب الفني لمجموعة مدارس 30 يونيو بإتخاذ الاجراءات اللازمة نحو البدء في عمل تلك الدورات على ان يتم تقديم تلك المنحة وفقا للضوابط التالية :- حضور الطلاب إلى مقر المدرسة- للطلاب حرية اختيار المعلم من داخل اعضاء هيئة التدريس بالمدرسة- عدم تحمل ولي الامر اي مبالغ مالية نظير ذلك تشجيعا للطلاب.وسيقوم المكتب الفني لمجموعة مدارس يونيو بتحديد إثابة لجميع العاملين القائمين على تلك الدورات بالاضافة إلى صرف مكافآة خاصة للمعلم الحائز على ثقة واختيار اكبر نسبة من الطلاب له ، شريطة موافاة المكتب الفني للمجموعة بكشف بأسماء الطلاب المستفيدين من المنحة والمعلمين والعاملين القائمين عليها مع التشديد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اثناء تفعيل تلك الفصول.