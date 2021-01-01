رسميا.. رفع أسعار نيسان جوك 2021 محليا بهذه القيمة..
أعلنت نيسان مصر مؤخرا عن تقديمها زيادة سعرية تبلغ 5 آلاف جنيه على مختلف فئات سيارتها جوك 2021 المتاحة في السوق المحلي، بذلك أصبحت أسعار السيارة كالتالي:
- فئة أولى من 352 ألف و500 جنيه إلى 357 ألف و500 جنيه (زيادة 5 آلاف جنيه)
- فئة ثانية من 376 ألف و500 جنيه إلى 381 ألف و500 جنيه (زيادة 5 آلاف جنيه).
- فئة ثانية مع فرش داخلي من جلد الكنتارا من 383 ألف و500 جنيه إلى 388 ألف و500 جنيه (زيادة 5 آلاف جنيه).
وتشترك هذه الفئات في ضمهما لنفس المحرك المكون من 3 أسطوانات والمتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعة هذا المحرك 1000 سي سي وقوته 115 حصان وعزمه 200 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
ويشمل هذا الموديل من السيارة التجهيزات التالية:
فئة أولى:
- 6 وسائد هوائية.
- نظام المكابح ABS.
- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.
- نظام الكتروني مساعد للمكابح EBA
- نظام ثبات الكتروني.
- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.
- كاميرا خلفية.
- مثبت سرعة.
- ناقل حركة بعجلة القيادة.
- شاشة رقمية بين العدادات 4.2 بوصة.
- فرش داخلي من القماش.
- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.
- نظام صوتي يضم 4 سماعات.
- مصابيح أمامية نهارية وخلفية LED.
- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.
فئة ثانية:
وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:
- سنسور أمامي.
- سنسور مطر.
- مكابح يد الكترونية.
- نظام لتشغيل السيارة بدون مفتاح.
- نظام صوتي يضم 8 سماعات.
- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية 7 بوصة.
- تكييف هواء أوتوماتيكي.
- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 19 بوصة.
- مرايات جانبية قابلة للطي كهربائيا.
- نظام تدفئة بالمقاعد الأمامية.
التعليقات على رسميا.. رفع أسعار نيسان جوك 2021 محليا بهذه القيمة..
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق