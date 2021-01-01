

رسميا.. رفع أسعار نيسان جوك 2021 محليا بهذه القيمة.. رسميا.. رفع أسعار نيسان جوك 2021 محليا بهذه القيمة..

أعلنت نيسان مصر مؤخرا عن تقديمها زيادة سعرية تبلغ 5 آلاف جنيه على مختلف فئات سيارتها جوك 2021 المتاحة في السوق المحلي، بذلك أصبحت أسعار السيارة كالتالي:



- فئة أولى من 352 ألف و500 جنيه إلى 357 ألف و500 جنيه (زيادة 5 آلاف جنيه)



- فئة ثانية من 376 ألف و500 جنيه إلى 381 ألف و500 جنيه (زيادة 5 آلاف جنيه).

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- فئة ثانية مع فرش داخلي من جلد الكنتارا من 383 ألف و500 جنيه إلى 388 ألف و500 جنيه (زيادة 5 آلاف جنيه).وتشترك هذه الفئات في ضمهما لنفس المحرك المكون من 3 أسطوانات والمتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعة هذا المحرك 1000 سي سي وقوته 115 حصان وعزمه 200 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).ويشمل هذا الموديل من السيارة التجهيزات التالية:فئة أولى:- 6 وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام الكتروني مساعد للمكابح EBA- نظام ثبات الكتروني.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- كاميرا خلفية.- مثبت سرعة.- ناقل حركة بعجلة القيادة.- شاشة رقمية بين العدادات 4.2 بوصة.- فرش داخلي من القماش.- شاشة 8 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- مصابيح أمامية نهارية وخلفية LED.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- سنسور أمامي.- سنسور مطر.- مكابح يد الكترونية.- نظام لتشغيل السيارة بدون مفتاح.- نظام صوتي يضم 8 سماعات.- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية 7 بوصة.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 19 بوصة.- مرايات جانبية قابلة للطي كهربائيا.- نظام تدفئة بالمقاعد الأمامية.