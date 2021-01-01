رسميا.. برشلونة يعلن أول الراحلين في الميركاتو الصيفي



برشلونة يعلن أول الراحلين برشلونة يعلن أول الراحلين

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد، انتقال جان كلير توديبو مدافع الفريق إلى نادي نيس الفرنسي بصفة نهائية.







وقال نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي: "أبلغ مجلس إدارة نادي نيس الفرنسي نادي برشلونة أنه سيفعل بند شراء جان كلير توديبو الذي انضم إلى صفوفه الشتاء الماضي، على سبيل الإعارة".

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وأضاف بيان نادي برشلونة: "تبلغ قيمة انتقال جان كلير توديبو إلى نيس 8.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو في المتغيرات، كما سيحصل نادي برشلونة على نسبة مئوية حال بيع اللاعب مستقبلا".وتابع البيان: "يود نادي برشلونة توجيه الشكر لـ توديبو لالتزامه وتفانيه خلال فترة تواجده مع الفريق، متمنيا له كل التوفيق في المستقبل".برشلونة يقترب من تجديد عقد ليونيل ميسي:في سياق آخر، كشفت تقارير صحفية عن اقتراب تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد وأسطورة برشلونة مع الفريق الكتالوني، ليستمر بين أسوار "كامب نو" حتى عام 2023.ووفقا لفابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس"، فإن ليونيل ميسي سيمدد عقده مع برشلونة حتى يونيو 2023، مضيفا أنه لا يوجد شك لدى جميع الأطراف المعنية بشأن هذا الأمر.وأضاف أنه لا تزال هناك بعض البنود التي يجب تعديلها في هيكل العقد، وهو ما يؤخر الإعلان الرسمي عن تجديد عقد ميسي، مؤكدا أنها مجرد مسألة وقت.وينتهي عقد ليونيل ميسي، في 30 يونيو الجاري، ويتواجد اللاعب حاليا، مع منتخب الأرجنتين لخوض بطولة كوبا أمريكا.