

رجيم لإنقاص الوزن 7 كيلو فى أسبوع.. كل يوم نظام أكل رجيم لإنقاص الوزن 7 كيلو فى أسبوع.. كل يوم نظام أكل

تواجه بعض النساء مشكلة زيادة وزن الجسم، التى تمنعها عن ارتداء بعض المقاسات، وتجعلها تشعر بالإحراج أمام الآخرين، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال اتباع رجيم لإنقاص 7 كيلو فى أسبوع، الذى يساعد على فقدان 7 كيلو جرام من الجسم فى خلال أسبوع، عن طريق اتباع خطوات نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "womenshealth".



رجيم لإنقاص 7 كيلو فى أسبوع

يعتمد هذا النظام الغذائى على تناول بعض الفواكه التى تساعد على الشعور بالشبع وتمد الجسم بالعناصر الغذائية اللازمة التى يحتاجها بشكل يومى:



اليوم الأول:

ينصح بتناول الفاكهة بالوجبات الغذائية الثلاثة، أى أنواع الفاكهة، ماعدا الموز، كما يوصى بتناول البطيخ لأنه يساعد على الشعور بالشبع.

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اليوم الثاني:ينصح بتناول الخضروات النيئة أو المطبوخة، ويمكن بدء اليوم بتناول بطاطا مشوية بالقليل من الزيت أو الزبدة.اليوم الثالث:يفضل تناول الفاكهة والخضراوات ولكن بدون موز أو بطاطس.اليوم الرابع:يمكن تناول 8 ثمرات من الموز، وثلاثة أكواب من الحليب طوال اليوم.اليوم الخامس:يمكن تناول قطعتين، بمقدار 280 جرام من لحم البقر قليل الدهن و6 حبات طماطم.اليوم السادس:تحضير كميات غير محدودة من البروتين والخضراوات الخالية من الدهون.اليوم السابع:يمكن تناول خضراوات وعصير فواكه طازج وأرز بني.هل توجد آثار جانبية للرجيم ؟يعتقد أن اتباع هذا النظام الغذائى لمدة أسبوع لن يلحق أى ضرر صحى بالجسم، ولكن إذا كانت المرأة تتناول بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم أو الأنسولين أو أقراصًا لمرض السكري من النوع 2 أو هرمونات الغدة الدرقية أو أي شيء من هذا القبيل، فلا يستحب أن تتبع هذا الرجيم.