كاد رجل أن يقتل جارته بعد أن ألقى بأريكته القديمة من شرفة منزله، أثناء خروج جارته من باب العقار، لتتنجنب سقوط الأريكة على رأسها بأعجوبة.
يظهر فيديو درامي لملك شقة يقذف و أريكته القديمة عن طريق من نافذته بالطابق الثالث ، في حين كانت جارته تخرج من العقار ، حيث كادت الأمريكية تسقط على رأسها.
و بفضل العناية الالهية تمكنت السيدة من تجنب سقوط الاريكة على رأسها، حيث ظلت تلوح لجارها في غضب لتلومه على فعلته .
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التعليقات على رجل كاد يقتل جارته بعد إلقاء أريكه من نافذة شقته| فيديو
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