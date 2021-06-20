رجل كاد يقتل جارته بعد إلقاء أريكه من نافذة شقته| فيديو



إلقاء أريكه من نافذة شقته إلقاء أريكه من نافذة شقته

كاد رجل أن يقتل جارته بعد أن ألقى بأريكته القديمة من شرفة منزله، أثناء خروج جارته من باب العقار، لتتنجنب سقوط الأريكة على رأسها بأعجوبة.



يظهر فيديو درامي لملك شقة يقذف و أريكته القديمة عن طريق من نافذته بالطابق الثالث ، في حين كانت جارته تخرج من العقار ، حيث كادت الأمريكية تسقط على رأسها.



و بفضل العناية الالهية تمكنت السيدة من تجنب سقوط الاريكة على رأسها، حيث ظلت تلوح لجارها في غضب لتلومه على فعلته .

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وبرر الرجل المدعو بـ" مسعود دوران"، بأنه لم يكن يقصد أن يلقى بالاريكة اثناء خروج جارته من المبنى، ورأى أنه من العادي إلقاء أريكته القديمة من شرفة منزله، إلا أنه أدرك هذا القرار كان خاطأ وكاد يقتل جارته بسببه.وكان، اشترى مالك الشقة، أريكة لتحل محل تلك الموجودة في منزله.وصور الحادث بواسطة الكاميرا الأمنية للمبنى في منطقة أوسكودار بمحافظة اسطنبول التركية.https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2021/06/20/369478289439897423/636x382_MP4_369478289439897423.mp4