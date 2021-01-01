راكب يقفز من طائرة في مطار لوس أنجلوس

أعلنت السلطات الأمريكية أن راكباً نقل إلى المستشفى بعد أن قفز من طائرة كانت تتحرك في مطار لوس أنجلوس الدولي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وبحسب قناة "إيه بي سي" الأمريكية، كانت رحلة "يونايتد إكسبريس 5365" التابعة لشركة "سكاي ويست"، تبتعد عن البوابة بعد الساعة السابعة مساء الجمعة بحسب التوقيت المحلي، عندما حاول لراكب اختراق قمرة القيادة عن طريق طرق الباب، ثم تمكن من فتح باب الخدمة وقفز أسفل منزلق الطوارئ على المدرج.
وقالت السلطات إن الرجل احتُجز في ممر سيارات الأجرة وعولج من إصابات لا تهدد حياته ونُقل إلى المستشفى بعد ذلك.
وقال المطار إن الطائرة إمبراير 175 ذات المحركين التي كانت متجهة إلى سولت ليك سيتي عادت إلى بوابتها، ولم يصب أي من الركاب على متن الرحلة.
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