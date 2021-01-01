راتب شهري للطلاب.. كل ما تريد معرفته عن مدرسة ماي واي للتعليم المزدوج



مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، تفاصيل فتح باب التقديم في مدرسة ماي واي الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج للعام الدراسي 2021/2022 ، وذلك للطلاب الحاصلين على الشهادة الاعدادية عام 2021 بحد أدنى 225 درجة.



شروط التقديم في مدرسة ماي واي للتعليم والتدريب المزدوج

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه يمكن لخريجي الشهادة الاعدادية 2021 من التقديم في مدرسة ماي واي للتكنولوجيا التطبيقية ، وفقا للشروط التالية :



أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الاعدادية عام 2021 من مدارس القاهرة الكبرى والقليوبية.

ألا يقل مجموع الطالب المتقدم عن 225 درجة.

ألا يزيد سن الطالب في 1 أكتوبر 2021 عن 18 عاما والافضلية للأصغر سنا

أن يكون مصري الجنسية.

احتياز الطالب للاختبارات والكشف الطبي والمقابلة الشخصية التي ستحرى بمقر الشركة.

في حالة اجتياز الطالب للاختبارات والكشف الطبي والمقابلة الشخصية التي ستجرى بمقر الشركة.

في حالة اجتياز الطالب للاختبارات والكشف الطبي والمقابلة الشخصية لا يعد قبوله بالمدرسة نهائيا إلا بعد تقديم أصل المستندات المطلوبة مع كتابة اقرار من ولي الامر بانه غير مقيد بمدرسة أخرى.

سوف يتم تحديد موعيد الاختبارات والمقابلة الشخصية تباعا.

المستندات المطلوبة للتقديم في مدرسة ماي واي للتعليم والتدريب المزدوج



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