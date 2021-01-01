رئيس جامعة بورسعيد: نقل امتحانات الآداب في خيم لتقليل الكثافه الطلابية

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صورة الخبر: جامعة بورسعيد
جامعة بورسعيد

أهاب الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، بطلبة وطالبات كليه الآداب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ما تم فى امتحانات كليه الآداب بالفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020-2021.

وأكد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس الجامعة، أنه تم نقل امتحانات كليه الاداب داخل الحرم الجامعى بكليه التربيه الرياضيه بعمل خيمه تسع 1500 طالب بها مواصفات قياسيه و صحيه و الهدف منها تقليل الكثافه الطلابيه نظرا لظروف الجائحة.


وأضاف رئيس الجامعة، أنه حرصا على صحه الطلاب ونظرا لضيق المكان بمقر كليه التربيه فقد انشئت الجامعه خيمه متسعه داخل كليه التربيه الرياضيه بجانب البوابه الرئيسيه حول مبنى التعليمى بالكليه و هذه المنطقه يتواجد بها طلاب التربيه الرياضيه طوال العام الدراسى و بناء على ما اثير فى مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد رئيس الجامعة على أنه شكل لجنة من مجلس الجامعة للوقوف على حقيقة وحجم ما هو متداول وبناء على التقرير الذى ستقدمه اللجنة ستقوم الجامعة بحل أى مشكلة ستواجه الطلاب لافتا إلى أنه لم يصل لإدارة الجامعة أى شكوى رسمية فى هذا الشأن

وتتمنى رئيس الجامعة كل التوفيق و النجاح للطلاب

المصدر: elbalad

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