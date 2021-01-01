

ذهبت لسحب 20 دولارًا فقط من حسابها لتكتشف تحولها لمليارديرة ..اعرف القصة ذهبت لسحب 20 دولارًا فقط من حسابها لتكتشف تحولها لمليارديرة ..اعرف القصة

فى مفاجأة غريبة فوجئت امرأة من ولاية فلويدا أثناء سحب 20 دولارا فقط من جهاز الصراف الآلى ، أنها أصبحت مليارديرة بعد أن وجدت فى حسابها البنكى مليار دولار، وتقول الآن إنها تكافح لإعادة الأموال إلى مالكها الشرعي.



ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية لاحظت جوليا يونكوفسكي الخطأ الفادح بعد أن قررت التحقق من رصيدها يوم السبت الماضى لتجد أن لديها 999،985،855.94 دولارًا في حسابها الجاري.



هذا جعلها في المرتبة 615 من بين أغنى أغنياء أمريكا - على الرغم من أنها تقول إنها تسعى بشدة للتخلي عن اللقب في أقرب وقت ممكن وإرجاع الأموال لأصحابها.

تواصلت يونكوفسكي مع البنك المحلى، لكن حتى الآن لم يرد أي شخص من المنظمة على مكالماتها.وقالت:يا إلهي ، لقد أصبت بالرعب أنا أعرف أن معظم الناس يعتقدون أننى فزت فى اليانصيب ولكنى أشعر بالفزع ، عندما أدخلت مبلغ الـ 20 دولارًا ، عادت الآلة وقالت إننا سنمنحك 20 دولارًا ، لكن هذا سيتسبب في سحب على المكشوف وسيتم محاسبتك وقلت ، "أوه فقط انس الأمر".وتابعت:"فقط عندما قررت التحقق من الرصيد تم تنبيهي إلى مجموع الأرقام التسعه".وأضافت يونكوسكي: "أعلم أنني قرأت قصصًا عن أشخاص أخذوا المال، ثم اضطروا إلى سداده ولن أفعل ذلك على أي حال لأنها ليست أموالى، أنه يخيفني نوعًا ما لأننى أعرف التهديدات".من غير الواضح سبب الخلل الذي جعل يونكوفسكي مليارديرة، ولم يعلق البنك المحلى بعد على الخطأ - وتأمل يونكوفسكي في إزالة الأموال من حسابها في أقرب وقت ممكن.



