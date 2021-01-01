دون تلطيش .. تزهير الغسيل الأبيض في الغسالة



تزهير الغسيل الأبيض تزهير الغسيل الأبيض

استعمال الزهرة الزرقاء في الغسيل لا يساعد على تبييض الملابس، لكنه يعطيها ظلًا أزرق يساعد على إخفاء اصفرارها واستخدام الزهرة الزرقاء تحديدًا مع الملابس البيضاء يحتاج إلى تكنيك خاص، حتى تخرج الملابس نظيفة دون تلطيش وبقع زرقاء مجمعة في نواح متفرقة من قطعة الملابس، تفسدها ،نصحت الشيف نجلاء الشرشابي بالآتي:



ولاستعمال الزهرة الزرقاء بدون تلطيش في الملابس، ضعي القليل منها على كوب ماء وأذيبيها جيدًا حتى لا تلطخ الملابس، ثم أضيفيها على ماء الشطف.



نصائح لتزهير الغسيل بدون تلطيش:



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-استعمال الزهرة الزرقاء البودرة وليست السائلة-تذويب الزهرة في دورق ماء-عدم وضع الزهرة المذابة على الملابس مباشرة-إضافة القليل من السبرتو الأبيض للزهرة المذابة في الماء-إضافة الزهرة على الملابس في الشطفة الأخيرة، من خلال الدرج المخصص لها في الغسالة أثناء سحب المياه.وللحصول على غسيل أبيض ناصع، يمكنك إضافة الخل الأبيض مع الزهرة، حيث يساعد على تفكك البقع المتراكمة وإزالتها بطريقة آمنة، وبالتالي تصبح الملابس ناصعة البياض.كل ما عليك إضافة كوب من الخل الأبيض إلى الزهرة المخففة، وترك الغسالة في دورة الشطف الأخيرة، للحصول على ملابس ناصعة فور انتهاء المهمة.