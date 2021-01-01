دون تلطيش .. تزهير الغسيل الأبيض في الغسالة

استعمال الزهرة الزرقاء في الغسيل لا يساعد على تبييض الملابس، لكنه يعطيها ظلًا أزرق يساعد على إخفاء اصفرارها واستخدام الزهرة الزرقاء تحديدًا مع الملابس البيضاء يحتاج إلى تكنيك خاص، حتى تخرج الملابس نظيفة دون تلطيش وبقع زرقاء مجمعة في نواح متفرقة من قطعة الملابس، تفسدها ،نصحت الشيف نجلاء الشرشابي بالآتي:
ولاستعمال الزهرة الزرقاء بدون تلطيش في الملابس، ضعي القليل منها على كوب ماء وأذيبيها جيدًا حتى لا تلطخ الملابس، ثم أضيفيها على ماء الشطف.
نصائح لتزهير الغسيل بدون تلطيش:
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