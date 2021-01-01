دعاء يوم الجمعة.. ردده لعلك تصادف ساعة الإجابة



دعاء يوم الجمعة دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة .. من أفضل العبادات يوم الجمعة هي الدعاء كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء يوم الجمعة ليس له صيغة محددة فلك أن تدعو بما تريد سواء كان لنفسك او لغيرك، ولكن المهم أن يكون لديك يقين بأن الله عز وجل سيستجيب لأن من أسباب استجابة الدعاء هو اليقين بالله، ويوم الجمعة فيها ساعة استجابة كما قال رسولنا الكريم ولم يحدد وقتها حتى يجتهد المسلمون في الدعاء طوال اليوم.







دعاء يوم الجمعة

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