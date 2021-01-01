كشفت دراسة جديدة عن فائدة غير متوقعه لأحد مخلفات الأطباق البحرية الشهيرة والمنتشرة في أغلب المناطق الساحلية.
وأكدت دراسة جديدة أجريت في جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية (USTC) التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم (CAS) إمكانية استخدام قشرة جراد البحر (الروبيان) كنموذج بيولوجي للمكثفات الفائقة عالية الأداء.
وأكدت الورقة البحثية، المنشورة في مجلة "سايانس دايريكت" تحت عنوان "توليف الكربون المسامي الهرمي المترابط ثلاثي الأبعاد من جزء ثقيل من الزيت الحيوي باستخدام قشرة جراد البحر كنموذج بيولوجي للمكثفات الفائقة عالية الأداء"، إمكانية استخدام قشور الروبيان كحاويات بيولوجية للمكثفات فائقة الطاقة.
بالمقارنة مع المواد الأخرى عالية الأداء المستخدمة في المكثفات فائقة السرعة، لطالما اعتبرت الكتلة الحيوية المستخدمة في المكثفات واعدة بسبب ملاءمتها للبيئة ومواردها الواسعة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على دراسة: نفايات قشور الروبيان "كنز ثمين" لمستقبل الطاقة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق